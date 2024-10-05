Десятки детей отравились в спортивной школе в Якутии

В спортивной школе в Мегино-Кангаласском районе Якутии отравились 29 детей. Об этом сообщила пресс-служа регионального Минздрава.

В инфекционное отделение доставили 25 юных пациентов, еще четверо получают амбулаторное лечение. Состояние детей оценили как стабильное, всем оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Проведена телемедицинская консультация с НМИЦ ФПИ Минздрава России», — сообщили в пресс-службе.

Детей осмотрели врачи Детской инфекционной клинической больницы. Специалисты проводят необходимые лабораторные и инструментальные исследования. Всех учащихся начальных классов Харанского спортивного лицея взяли под наблюдение медработников.

В Саратовской области в больницу города Вольска доставили четырех детей с признаками отравления. МВД организовало проверку.