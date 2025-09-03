Массовое ДТП заблокировало движение на внутренней стороне МКАД

Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 83-го километра МКАД (между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе), один из них опрокинулся. Об этом сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

Движение на участке около часа было затруднено, но сейчас его удалось восстановить. Обстоятельства и виновник аварии устанавливаются.

Ранее двое детей пострадали при столкновении автомобиля такси с другой иномаркой на 100-м километре внешней стороны МКАД. У одной из девочек закрытая травма живота, у другой — ушиб руки. Они ехали в машине без взрослых. На месте аварии пришлось перекрывать две полосы движения.