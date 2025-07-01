Юбилейный велозаезд Gran Fondo прошел в Дмитровском округе

Сезон масштабного велосипедного заезда состоялся в Дмитрове. Мероприятие стартовало в парке «Волен».
Это уже 10-й заезд. В нем приняли участие около 1000 велосипедистов.
Они преодолели одну из трех дистанций: на 30, 45 или 88 километров на маршруте через город Яхрому, село Ольгово и деревню Подъячево. Также прошел любительский заезд.
«Дмитровский округ по праву считается одним из лучших мест Подмосковья для проведения масштабных спортивных мероприятий. Юбилейный заезд Gran Fondo — яркое тому подтверждение. Мы создаем все условия для развития спортивного туризма: совершенствуем инфраструктуру, разрабатываем новые маршруты, поддерживаем спортивные инициативы. Особые слова благодарности — губернатору Московской области Андрею Воробьеву за постоянное внимание к развитию территории», — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.
Глава Удмуртии подтвердил гибель трех человек при атаке дронов на Ижевск
Парки Балашихи опубликовали программу мероприятий на неделю
Активисты помогли приюту для животных в Богородском округе
Школьница из Ногинска стала участницей творческого проекта «Новые имена»
«Начал узнавать отца»: стало известно о состоянии пострадавшего в Шереметьеве мальчика
Песков: Кремль использует новый российский мессенджер в своей работе
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте