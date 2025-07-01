Юбилейный велозаезд Gran Fondo прошел в Дмитровском округе

Это уже 10-й заезд. В нем приняли участие около 1000 велосипедистов.

Они преодолели одну из трех дистанций: на 30, 45 или 88 километров на маршруте через город Яхрому, село Ольгово и деревню Подъячево. Также прошел любительский заезд.

«Дмитровский округ по праву считается одним из лучших мест Подмосковья для проведения масштабных спортивных мероприятий. Юбилейный заезд Gran Fondo — яркое тому подтверждение. Мы создаем все условия для развития спортивного туризма: совершенствуем инфраструктуру, разрабатываем новые маршруты, поддерживаем спортивные инициативы. Особые слова благодарности — губернатору Московской области Андрею Воробьеву за постоянное внимание к развитию территории», — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.