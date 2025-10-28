Три человека пострадали при столкновении легковушки с деревом в Удмуртии

Дорожная авария с участием неопытного автомобилиста произошла ночью в Игринском районе Удмуртии. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

По данным полиции, 18-летний водитель ВАЗ-21140 не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет. Там легковушка столкнулась с деревом.

В результате ДТП юноша и двое его друзей получили травмы. Пострадавшим потребовалась госпитализация. Проводится проверка.