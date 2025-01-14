Подмосковная служба помощи при ДТП приняла около 5 тысяч заявок за неделю

Подмосковная служба помощи при ДТП помогла 9,9 тысячи водителям за неделю. С 1 по 8 января в учреждение обратились участники 4,9 тысячи автомобильных аварий без пострадавших.

Как сообщили в подмосковном Минтрансе, 1,8 тысячи водителей получили помощь в оформлении аварии в центрах, еще 785 человек оформили европротоколы благодаря консультации работников горячей линии.

Попавшим в ДТП без пострадавших рекомендуют обращаться по номеру 112 и действовать по инструкции оператора.

Обратиться в учреждение также можно лично.