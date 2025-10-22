Массовое ДТП с участием девяти машин произошло в Подмосковье

Семь легковых машин и два грузовика столкнулись в районе поворота на деревню Крюково на Домодедовском шоссе в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МВД.

ЧП произошло примерно в 12:00. За медицинской помощью никто из пострадавших не обращался.

Сотрудники Госавтоинспекции ограничили движение на месте аварии. Водителей призвали выбирать пути объезда с учетом сложившейся ситуации.

По информации Telegram-канала «На МКАДе ДТП Москва», у самосвала отказали тормоза.

Днем ранее вод Волгоградом столкнулись автобус, два грузовика и семь машин. Пострадали два человека, одного из них доставили в больницу.

В середине октября массовое ДТП случилось у моста в Ульяновске, прокуратура начала проверку.