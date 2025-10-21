Под Волгоградом столкнулись два грузовика, автобус и семь машин
МВД: два человека пострадали в массовом ДТП под Волгоградом
Под Волгоградом произошло ДТП с участием автобуса и еще девяти машин, пострадали двое. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.
Утром во вторник, 21 октября, на третьем километре трассы Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба столкнулись два большегруза, автобус и семь легковых автомобилей.
«В результате ДТП пассажирка автомашины Nissan доставлена в медучреждение, пассажирке автомашины Volkswagen оказана медицинская помощь на месте», — отметили в ведомстве.
На месте аварии работают правоохранители. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда, так как на этом участке дороги движение затруднено.
В середине октября массовое ДТП произошло у моста в Ульяновске, прокуратура начала проверку.