21 октября 2025 13:38 Под Волгоградом столкнулись два грузовика, автобус и семь машин МВД: два человека пострадали в массовом ДТП под Волгоградом

Под Волгоградом произошло ДТП с участием автобуса и еще девяти машин, пострадали двое. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области / Telegram

Утром во вторник, 21 октября, на третьем километре трассы Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба столкнулись два большегруза, автобус и семь легковых автомобилей. «В результате ДТП пассажирка автомашины Nissan доставлена в медучреждение, пассажирке автомашины Volkswagen оказана медицинская помощь на месте», — отметили в ведомстве.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области / Telegram

На месте аварии работают правоохранители. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда, так как на этом участке дороги движение затруднено.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области / Telegram

В середине октября массовое ДТП произошло у моста в Ульяновске, прокуратура начала проверку.