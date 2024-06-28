Массовое ДТП с самосвалом произошло во Владивостоке

Четыре человека пострадали в массовом ДТП с самосвалом во Владивостоке

Elena Mayorova
Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Во Владивостоке произошла массовая авария. В результате четыре человека получили травмы, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, накануне днем мужчина, управляя грузовым самосвалом, ехал по улице Верещагина и столкнулся с восемью автомобилямии у дома № 12.

Троих пострадавших водителей и одного пассажира увезли с травмами в больницу. Медики устанавливают степень тяжести вреда, причиненного их здоровью.

Как выяснилось, за рулем грузовика находился 37-летний иностранец. Правоохранители под контролем прокуратуры начали проводить административное расследование. Водителя также проверят, законно ли он находится в России.

Ранее в Кемеровской области междугородний автобус, в котором ехали 29 пассажиров, влетел в грузовой автомобиль. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

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