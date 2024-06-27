Автобус с 29 пассажирами врезался в грузовик в Кемеровской области, есть пострадавшие

МВД: автобус с 29 пассажирами врезался в грузовик в Кузбассе

Фото: Пресс-служба МВД

Междугородний автобус, перевозивший 29 пассажиров, врезался в грузовик в Кемеровской области. Количество пострадавших устанавливается, сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.

Авария случилась около 08:40 на 235-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» в Топкинском муниципальном округе. По предварительным данным, 54-летний водитель автобуса Golden Dragon ехал по маршруту Новосибирск — Кемерово, нарушил дистанцию и столкнулся с грузовиком, остановившимся на участке с ремонтными работами по треьованию регулировщика.

На место оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и представители следственно-оперативной группы окружного отдела МВД.

«Полицейские устанавливают количество пострадавших и все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия», — указали в сообщении.

Правоохранители начали проверку по факту ДТП.

Ранее, 26 июня, ДТП с автобусом случилось в Ивановской области. Медицинская помощь потребовалась 11 людям.

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