Автомобиль снес двух пешеходов в попытке уйти от столкновения на юге Москвы

Автомобиль уходил от столкновения и вылетел на тротуар, где снес двух пешеходов. Об этом сообщил источник 360.ru.

ДТП произошло на Бирюлевской улице в районе дома № 17. По информации источника, пешеходы пострадали.

К месту аварии приехали полицейские и скорая помошь.

В Париже при схожих обстоятельствах погибла российская модель Светлана Савицкая. Девушка шла по тротуару, когда ее снес автомобиль, вылетевший с дороги.

Водитель одной из машин не смог войти в крутой поворот, из-за чего его авто вынесло на встречную полосу движения. Второе свернуло на тротуар в попытке избежать лобового столкновения.