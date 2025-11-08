Массовое ДТП с грузовиками на трассе Пермь — Екатеринбург попало на видео

На трассе Пермь — Екатеринбург в Свердловской области столкнулись восемь грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«По предварительной информации, 39-летний водитель грузового автомобиля MAN, житель Белгородской области, двигаясь со стороны Перми, не выбрал безопасную скорость движения и не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди грузового автомобиля MAN, что привело к столкновению с ним», — отметили в ведомстве.

В результате ДТП фура MAN съехала с дороги и оказалась в кювете, после чего выехала на придорожную парковку. Там она задела шесть припаркованных грузовиков: два DAF, две Scania, один Shacman и одну «Газель».

Все машины получили механические повреждения. Никто из людей не пострадал.