Массовое ДТП с грузовиками на трассе Пермь — Екатеринбург попало на видео

На трассе Пермь — Екатеринбург в Свердловской области столкнулись восемь грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«По предварительной информации, 39-летний водитель грузового автомобиля MAN, житель Белгородской области, двигаясь со стороны Перми, не выбрал безопасную скорость движения и не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди грузового автомобиля MAN, что привело к столкновению с ним», — отметили в ведомстве.

В результате ДТП фура MAN съехала с дороги и оказалась в кювете, после чего выехала на придорожную парковку. Там она задела шесть припаркованных грузовиков: два DAF, две Scania, один Shacman и одну «Газель».

Все машины получили механические повреждения. Никто из людей не пострадал.

Госавтоинспекция Свердловской области
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
1/3
Госавтоинспекция Свердловской области
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
2/3
Госавтоинспекция Свердловской области
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
3/3

На месте ДТП сотрудники ДПС проводят все необходимые действия для фиксации обстоятельств аварии. Водитель грузовика MAN, перевозивший кондитерские изделия из Старого Оскола в Екатеринбург, объяснил автоинспекторам, что не успел затормозить из-за технической проблемы. Эту версию тщательно проверят.

Ранее два человека погибли и двое пострадали в массовом ДТП с фурами под Иркутском. Авария произошла на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» в Куйтунском районе. Движение по дороге перекрыли в обоих направлениях.

