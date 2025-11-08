Массовое ДТП с грузовиками на трассе Пермь — Екатеринбург попало на видео
На трассе Пермь — Екатеринбург в Свердловской области столкнулись восемь грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«По предварительной информации, 39-летний водитель грузового автомобиля MAN, житель Белгородской области, двигаясь со стороны Перми, не выбрал безопасную скорость движения и не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди грузового автомобиля MAN, что привело к столкновению с ним», — отметили в ведомстве.
В результате ДТП фура MAN съехала с дороги и оказалась в кювете, после чего выехала на придорожную парковку. Там она задела шесть припаркованных грузовиков: два DAF, две Scania, один Shacman и одну «Газель».
Все машины получили механические повреждения. Никто из людей не пострадал.
На месте ДТП сотрудники ДПС проводят все необходимые действия для фиксации обстоятельств аварии. Водитель грузовика MAN, перевозивший кондитерские изделия из Старого Оскола в Екатеринбург, объяснил автоинспекторам, что не успел затормозить из-за технической проблемы. Эту версию тщательно проверят.
