Массовое ДТП с двумя фурами и 11 легковушками произошло на Ярославском шоссе

МВД: один человек погиб и шестеро пострадали в массовом ДТП на Ярославском шоссе

Столкновение 11 легковых автомобилей и двух перевернувшихся фур заблокировало движение на 43-м километре Ярославского шоссе в районе поселка Лесного городского округа Пушкинского. В распоряжении 360.ru оказались фото и видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что несколько легковых автомобилей перевернулись, а фуры завалились на бок на обочине проезжей части. Свидетель происшествия в комментарии 360.ru заявила, что авария произошла около 15:30.

«Я проехала все это место, где лежит фура. Но до этого, когда я проезжала пять минут назад, там ничего не было. Я проезжаю, разворачиваюсь — и фура уже лежит. Мой шок был неописуем», — пояснила водитель.

В пресс-службе ГКУ «Мособлпожспас» заявили, что прибывшие на место спасатели насчитали на месте аварии две фуры и 11 легковых автомобилей.

Пресс-служба подмосковного главка МВД уточнила, что, по предварительным данным, грузовик с прицепом выехал на встречную полосу, где столкнулся с 12 автомобилями.

«В результате ДТП один человек погиб. Также на данный момент шесть граждан обратились за медицинской помощью», — подчеркнули в ведомстве.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место прибыли сотрудники дорожной инспекции. По итогам проверки криминалисты примут решение о возбуждении уголовного дела.

В воскресенье, 24 мая, врачи скорой помощи забрали шесть пассажиров микроавтобуса «Газель», столкнувшегося с КамАЗом в Кизилюртовском районе Дагестана. Как сообщили в пресс-службе республиканского МЧС, травмы получили пять взрослых и ребенок. Причины и обстоятельства аварии выяснят сотрудники дорожной инспекции.