«Газель» с пассажирами столкнулась с КамАЗом под Кизилюртом

МЧС Дагестана: пять взрослых и ребенок пострадали в ДТП «Газели» и КамАЗа

Пассажирская «Газель» столкнулась с грузовиком КамАЗ в селе Кульбез Кизилюртовского района Дагестана. Как сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС, с места аварии в Центральную городскую больницу забрали пятерых взрослых и одного ребенка.

В ведомстве подчеркнули, что всего в микроавтобусе находились 10 человек, в том числе двое детей.

Прокуратура Дагестана начала проверку после столкновения пассажирского микроавтобуса и грузовика. В пресс-службе заявили, что в ходе надзорных мероприятий оценят соблюдение норм перевозки пассажиров.

Судя по опубликованным с места аварии фотографиям, водитель маршрутки врезался в заднюю часть КамАЗа. В причинах и обстоятельствах аварии разберутся дорожные инспекторы.

В воскресенье, 24 мая, водитель Volkswagen не справился с управлением на съезде с Ленинградского на Шереметьевское шоссе и отправил свою машину в столб. В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что в результате полученных травм он погиб.