Массовое ДТП с 16 машинами произошло в Ленобласти

Авария с участием 16 машин произошла вечером 25 апреля в Гатчинском районе Ленинградской области, пострадали четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
ЧП случилось около 23.10 мск на 45-м километре Киевского шоссе в Гатчинском районе по направлению к Пскову. Водитель легковой иномарки не справился с управлением и наехал на отбойное заграждение.
Следовавший за ним водитель не среагировал на ДТП и врезался в стоящий после ДТП автомобиль, за ним начали скапливаться другие автомобили. Всего участниками аварии стали 16 машин.
Тяжелые травмы в ДТП получил водитель Kia Ceed, его отвезли в реанимацию. Водителя Volvo в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Также легкие травмы у двух женщин.
Ранее перевозивший радиоактивные отходы грузовик попал в аварию на юге Москвы.
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