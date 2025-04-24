Перевозивший радиоактивные отходы грузовик попал в ДТП на юге Москвы

Источник 360.ru: грузовик с радиоактивными отходами попал в аварию на юге Москвы

Грузовой автомобиль Volvo с радиоактивными отходами столкнулся с автомобилем Mitsubishi на Каширском шоссе в столичном районе Москворечье-Сабурово. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах города.

Собеседник подчеркнул, что авария произошла на участке трассы, ведущем в сторону Московской области.

По его словам, опасный груз повреждения не получил. Но в результате столкновения сильно пострадала кабина водителя большегруза.

Одно из пострадавших в аварии транспортных средств загорелось. На место выехали пожарные бригады и спасатели.

Источник уточнил, что водители в результате столкновения не пострадали.

Данных о причинах столкновения и официального подтверждения этой информации пока нет.

В минувшую среду, 23 апреля, на повороте к селу Сосновая Маза в Хвалынском районе Саратовской области столкнулись три грузовика и три легковых автомобиля. В результате аварии погибла 40-летняя водитель иномарки, еще один человек пострадал. Причины массового столкновения установят сотрудники Госавтоинспекции.