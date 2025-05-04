Массовое ДТП произошло на востоке Москвы
Источник 360.ru: на шоссе Энтузиастов столкнулись 5 машин
Пять иномарок столкнулись в районе Перово, есть пострадавший. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
По его данным, на место выехала скорая помощь.
Авария произошла на востоке Москвы — на шоссе Энтузиастов, 64. В ДТП попали два автомобиля Hyundai, Exeed, Mercedes-Benz Sprinter и Toyota.
Ранее массовое ДТП случилось на 37-м километре внутренней стороны МКАД. На трассе столкнулись две машины Volkswagen, Ford и фура Mercedes. Информация о пострадавших и причинах аварии не поступала.
Из-за столкновения иномарок возникли проблемы с движением на четыре километра. Дептранс рекомендовал водителям выбирать пути для объезда ДТП.