Массовое ДТП произошло на трассе в Дагестане

На федеральной трассе «Кавказ» в Республике Дагестан утром произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Кадры с места аварии оказались в распоряжении 360.ru.

Как сообщили в Госавтоинспекции Дагестана, около 08:00 на 745-м километре автодороги, в Хасавюртовском районе, столкнулись семь автомобилей. В результате аварии пострадали три человека, информация о характере травм уточняется.

По предварительным данным, причиной ДТП стали неблагоприятные дорожные условия — утренняя изморозь и гололедица, а также несоблюдение водителями безопасной дистанции.

В Госавтоинспекции напомнили, что в зимний период запрещена эксплуатация автомобилей на летних шинах, и призвали водителей учитывать погодные условия, снижать скорость и соблюдать дистанцию при движении.

Ранее в аварии с автобусом в Белоруссии пострадали пять граждан России.