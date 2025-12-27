Пятеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в Белоруссии

По уточненной информации, в аварии с автобусом в Белоруссии пострадали пять граждан России. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в Минске.

Изначально сообщалось, что в ДТП в Витебской области пострадали четыре россиянина.

«По уточненной информации, в результате ДТП с пассажирским автобусом Брест — Москва в Витебской области пострадали пятеро граждан России. Им оказывается медицинская помощь в отделениях хирургии и травматологии Оршанской городской больницы № 1», — сказали в посольстве.

Автобус, следовавший по маршруту Москва — Брест, попал в аварию в Витебской области. В результате погиб один человек. Согласно предварительным данным, водитель не справился с управлением, из-за чего автобус вылетел в правый кювет и опрокинулся.

