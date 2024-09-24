Массовое ДТП произошло на Северо-Восточной хорде в Москве

Источник 360.ru: на севере Москвы столкнулись 2 грузовика, автобус и легковушка

Массовая авария произошла на Северо-Восточной хорде в Москве. По данным источника 360.ru, участниками крупного ДТП стали четыре автомобиля.

По его информации, в аварию попали автомобиль Renault, грузовой автомобиль, военный автобус и военный грузовик. На месте происшествия произошел небольшой разлив топлива.

По предварительным данным, в результате никто не пострадал, добавил собеседник 360.ru.

Накануне массовая авария произошла на юго-западе Москвы. На пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе столкнулись два автобуса, такси и грузовик.

Еще днем ранее на внутренней стороне 10-го километра МКАД мусоровоз сбоку врезался в фуру, после чего оба грузовика опрокинулись. Движение в месте ДТП осуществлялось по одной полосе.