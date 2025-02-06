Массовое ДТП произошло на юго-западе Москвы. На дороге вспыхнул пожар

Источник 360.ru: ДТП с пожаром произошло в Гагаринском районе Москвы

Массовая авария произошла в Гагаринском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

На Ленинском проспекте столкнулись четыре автомобиля, случился разлив топлива. В результате на дороге вспыхнул пожар.

«Пострадавших нет», — уточнил собеседник 360.ru.

На место аварии прибыли сотрудники экстренных служб.

Накануне вечером смертельное ДТП случилось на пересечении Волжского бульвара и дублера Волгоградского проспекта в Москве. Жертвой стал один человек, еще один получил травмы.

Участниками аварии стали такси и BMW. Таксист проскочил на красный свет, машина задела иномарку, «подлетела» и врезалась в столб.