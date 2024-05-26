Массовая драка произошла в центре Киева

В центре Киева на Крещатике произошла массовая драка. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

«На Крещатике в центре Киева идет массовая драка», — заявили в сообщении.

При этом причины потасовки не уточнили.

На кадрах с места было видно, как группа молодых людей дралась между собой. Они били друг друга руками и ногами. Вокруг собрались люди, но никто не вмешивался в потасовку. На заднем фоне были слышны то смех, то истерические всхлипы, играла музыка.

Еще на одном ролике был слышен голос мужчины, прокомментировавшего происходящее словами «вот это месиво», «добей этого» и «все получилось».

Другие украинские издания отметили, что массовая драка произошла во время мероприятий, посвященных Дню Киева, которые проводят в последнее воскресенье мая.

Ранее массовое побоище произошло в Одессе. Открытие курортного сезона закончилось потасовкой между бойцами ВСУ и местными жителями, но причина конфликта неизвестна.