Массовая драка произошла в ТЦ в Ярославле

В Ярославле возбудили уголовное дело после массовой драки в торговом центре «Аура». Расследование ведут по статье о хулиганстве, полиция устанавливает участников конфликта и проверяет все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Пользователи соцсетей ранее опубликовали видео потасовки. На кадрах было видно, как в драке на фудкорте участвовала группа молодых людей. Очевидцы также показали фотографии лежащих на полу людей и сообщили, что могли быть пострадавшие.

«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают участников инцидента, проводится проверка», — заявила пресс-служба УМВД по Ярославской области.

В региональном следственном управлении СК сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве. Следователи планируют восстановить полную картину произошедшего.

Ранее в Новой Москве задержали 22 человека, в том числе 16 подростков, за беспорядки на фудкорте торгового центра.