Массовая драка началась в парке «Ходынское поле» в Москве

Источник 360.ru: около 40 человек подрались в парке «Ходынское поле» в Москве

В парке «Ходынское поле» в Москве произошла драка. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его информации, в потасовке участвуют около 40 человек. Предположительно, у некоторых есть ножи. Нарушители пристают к прохожим, отметил источник. К месту происшествия выехал наряд полиции.

В ночь на 4 августа в Коммунарке на улице Лазурной произошла массовая драка с поножовщиной. Очевидец рассказал, что потасовка началась с того, что фургон со звонким свистом сдал назад, и оттуда выбежали два человека. Полицию и скорую вызвали жители дома, около которого произошел конфликт.