Массовая авария с участием КамАЗа произошла в Перми

В Перми утром 7:39 произошло крупное дорожно-транспортное происшествие на пересечении улиц Строителей и Локомотивной. Согласно данным, опубликованным на сервисе Яндекс.Карты, в столкновении участвовало три легковых автомобиля и грузовик КамАЗ, написал properm.ru .

Из-за аварии образовалась серьезная пробка, парализовавшая движение на улицах. Особое внимание привлекает отрезок Локомотивной улицы от пересечения с улицами Строителей до Фридриха Энгельса, окрашенный багровым цветом на карте сервиса. Параллельно красными линиями выделены затруднения на проспекте Строителей от места аварии до остановки «Локомотивная улица».

Подробности происшествия уточняются в местном управлении Министерства внутренних дел.