Массовая авария с пострадавшими произошла под Омском

Два человека пострадали в ДТП с четырьмя машинами в Омской области

Авария с участием четырех автомобилей произошла утром 3 июля в Омской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Правоохранители установили, что водитель грузового автомобиля Volvo двигался в сторону Тюмени со стороны Омска и врезался в легковой ГАЗ на 502-м километре трассы, который, в свою очередь, ударил Volkswagen.

Последний после столкновения влетел в припаркованный перед ним прицеп грузового транспортного средства.

После аварии начался пожар. Тяжелые травмы получили две пассажирки Volkswagen — девушки 2007 и 2009 годов рождения, их состояние неизвестно. Установлением всех обстоятельств произошедшего занялась Тюкалинская межрайонная прокуратура.

Ранее в Минусинском муниципальном округе Тюменской области случилось ДТП с участием автобуса, в салоне которого находились 27 детей.