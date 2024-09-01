Массовая авария произошла на ЦКАД в районе Щаповского

Источник 360.ru: автобус Анапа — Москва столкнулся с 12 авто на ЦКАД в Москве

В Троицком административном округе у поселения Щаповское произошла вторая за вечер крупная авария. Автобус Анапа — Москва столкнулся с самосвалом и легковыми машинами. Никто не пострадал, сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

Авария произошла на 229-м километре ЦКАД. Около 20:30 очевидец вызвал экстренные службы. По его словам, автобус Анапа — Москва столкнулся с несколькими автомобилями, выстроилась пробка.

Приехавшие на место спасатели выяснили, что в аварию попали 13 машин, в том числе междугородный автобус, самосвал и легковые авто. Источник 360.ru уточнил, что в автобусе находились 44 человек. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Незадолго до этой аварии на 231-м километре ЦКАД произошло другое ДТП. Груженая овощами фура столкнулась с перевозившим рабочих автобусом. Один человек погиб, пятеро пострадали.