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    Массовая авария произошла на МКАД

    Дептранс: на внешней стороне МКАД столкнулись несколько автомобилей

    Фото: РИА «Новости»

    Несколько автомобилей попали в аварию на внешней стороне 69-го километра МКАД в районе съезда № 69. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

    На месте работают оперативные службы. Информация о возможных пострадавших и обстоятельства аварии уточняются.

    В департаменте предупредили, что из-за ДТП движение на внешней стороне кольцевой автодороги затруднено на протяжении 1,1 километра.

    Автомобили могли проехать по четырем полосам из пяти. Водителям советовали учитывать ограничения при планировании маршрута, но в 15:29 Дептранс отчитался, что движение полностью восстановили.

    Вечером 12 сентября в Архангельской области легковой автомобиль, лесовоз и микроавтобус попали в аварию в Архангельской области. Жертвами стали 13 человек, еще восемь получили травмы, среди них трое детей. Состояние некоторых оценили как тяжелое.