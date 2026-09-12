Массовая авария произошла на МКАД

Дептранс: на внешней стороне МКАД столкнулись несколько автомобилей

Несколько автомобилей попали в аварию на внешней стороне 69-го километра МКАД в районе съезда № 69. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

На месте работают оперативные службы. Информация о возможных пострадавших и обстоятельства аварии уточняются.

В департаменте предупредили, что из-за ДТП движение на внешней стороне кольцевой автодороги затруднено на протяжении 1,1 километра.

Автомобили могли проехать по четырем полосам из пяти. Водителям советовали учитывать ограничения при планировании маршрута, но в 15:29 Дептранс отчитался, что движение полностью восстановили.

Вечером 12 сентября в Архангельской области легковой автомобиль, лесовоз и микроавтобус попали в аварию в Архангельской области. Жертвами стали 13 человек, еще восемь получили травмы, среди них трое детей. Состояние некоторых оценили как тяжелое.