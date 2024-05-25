Массовая авария парализовала движение на юге Москвы
Несколько машин столкнулись на Юго-Восточной хорде Московского скоростного диаметра. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.
«На МСД (ЮВХ, в районе дома 3, корпус 14, по Дорожной улице) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — отметили в ведомстве.
По информации дептранса, движение в сторону Севанской улицы было затруднено. Водителям посоветовали искать пути объезда. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее массовое ДТП произошло в Новой Москве. На 24-м километре Калужского шоссе столкнулись три автомобиля — Kia Magentis, Kia Rio и BMW. В аварии пострадали два человека — у них выявили закрытые черепно-мозговые травмы и переломы ног. Пострадавших госпитализировали в ГКБ имени Юдина.