Масштабный сбой произошел у операторов сотовой связи в Москве

Baza сообщила о сбоях в работе «Билайна», «МегаФона» и МТС у жителей Москвы

Пользователи мобильных операторов МТС, «Билайн» и «МегаФон» пожаловались на массовые сбои в работе. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По данным сервиса Downdetector, на 11:35 5 мая по московскому времени зафиксировали 1,5 тысячи жалоб за час на МегаФон, 6,2 тысячи — на «Билайн» и 6,3 тысячи — на МТС. Столкнулись с проблемами и пользователи операторов T2 и Yota.

Прошлый масштабный технический сбой произошел в Рунете 24 марта. Тогда пользователи отмечали нестабильную работу мобильных операторов, а также RuTube, Steam, мобильных приложениях банков и других платформ. В пресс-службе Роскомнадзора тогда объяснили происшествие тем, что сервисы использовали зарубежные серверы.