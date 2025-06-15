Масштабный пожар произошел на мусорном полигоне в Ленобласти
Крупный пожар произошел на мусорном полигоне в Тосненском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров. Ситуация с пожаром находится на контроле природоохранной прокуратуры.
По данным пресс-службы, пламя вспыхнуло на полигоне твердых коммунальных услуг в 13:40. Объект эксплуатируется ООО «ЭКО Плант».
Ранее пожар вспыхнул на складе в Якутии. Огонь охватил бытовую продукцию в ангаре, а затем перекинулся и на саму постройку. Площадь возгорания достигла 500 «квадратов». Для тушения пожара МЧС направило 50 специалистов и восемь единиц техники.
По данным RT, открытое горение ликвидировали.