Масштабный пожар произошел на мусорном полигоне в Ленобласти

Крупный пожар произошел на мусорном полигоне в Тосненском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров. Ситуация с пожаром находится на контроле природоохранной прокуратуры.

По данным пресс-службы, пламя вспыхнуло на полигоне твердых коммунальных услуг в 13:40. Объект эксплуатируется ООО «ЭКО Плант».

Ранее пожар вспыхнул на складе в Якутии. Огонь охватил бытовую продукцию в ангаре, а затем перекинулся и на саму постройку. Площадь возгорания достигла 500 «квадратов». Для тушения пожара МЧС направило 50 специалистов и восемь единиц техники.

По данным RT, открытое горение ликвидировали.