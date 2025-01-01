Масштабная проверка мигрантов прошла в центре Петербурга

Полиция вышла в новогоднюю ночь с миграционным рейдом на улицы Петербурга. У иностранцев проверяют документы, а подозрительных лиц отправляют в отделы сообщила «Фонтанка».

Сотрудники ГАИ останавливают автомобили, чтобы провести проверку на наличие оружия или запрещенных наркотических веществ.

По данным 78.ru, МВД Петербурга организовало проверку в целях безопасности. Согласно неофициальным данным, около тысячи человек уже доставили в отделы.

Также проезд транспорта перекрыли с 18:00 в Центральном и Адмиралтейском районах. Запрет будет действовать до 05:00 1 января. Официального комментария от МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пока не поступало.

Правоохранители ранее наведались с рейдами в рестораны Петербурга для выявления нарушений санитарных норм. Проверки прошли в рамках расследования уголовного дела об отравлении посетителей. Нарушения миграционного законодательства выявили в 11 заведениях.