Нацеленную на межнациональную рознь провокацию заметили в Ингушетии

Разошедшиеся по социальным сетям и мессенджерам призывы к жителям Ингушетии останавливать приехавшие автомобили из Чечни и «брить кадыровцев» — провокация для разжигания межнациональной розни. Такое заявление выпустила пресс-служба Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии.

Жителей республики попросили не поддаваться на склонение к противоправным действиям, цель которых — разжигание розни между народами.

«Призываем вас проявлять сдержанность и не поддаваться на провокации. Важно соблюдать закон и избегать участия в несогласованных митингах», — подчеркнули в пресс-службе.

Скандальный призыв разошелся среди жителей Ингушетии на следующий день после встречи главы Чечни Рамзана Кадырова с начальниками силового блока региона, где он поднял вопрос о ситуации вокруг маркетплейса Wildberries.

В ходе выступления глава Чечни пригрозил кровной местью сенатору от Дагестана Сулейману Керимову, а также депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову (представляют Дагестан и Ингушетию).