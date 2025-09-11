Машинистка-блогерша в Челябинске пустила трамвай под откос

В Челябинске трамвай № 22 сошел с рельсов. Им управляла блогерша с ником Maleficent, сообщил Ura.ru .

Девушка рассказывала в TikTok о работе машинистом трамвая и хвасталась любовью к быстрой езде. Увлечение соцсетями подвело ее 8 сентября — состав под управлением Maleficent сошел с рельсов около депо № 1 и заблокировал проезд на улицу Чистопольскую.

«После схода с рельсов трамвая № 22 около депо № 1 сотрудниками Госавтоинспекции Челябинска была проведена профилактическая беседа с водителем трамвая и должностными лицами трамвайного депо», — сообщила пресс-служба ГИБДД.

Пассажиры в соцсетях утверждали, что авария случилась как раз в тот момент, когда блогерша снимала контент. Похожее ДТП произошло в апреле, когда ее трамвай столкнулся с легковым авто.

