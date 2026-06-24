Машинист тепловоза предстанет перед судом в Ленобласти по делу о гибели составителя поездов

В Ленинградской области рассмотрят дело о гибели составителя поездов в результате ДТП. Об этом сообщила «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Трагедия произошла 22 декабря 2025 года в Приозерске. По версии следствия, машинист превысил скорость при приближении к депо и проигнорировал сигналы составителя поезда, находившегося на подножке локомотива. Тепловоз не затормозил перед въездом в депо, что привело к гибели составителя.

Утвержденное обвинительное заключение направлено в Приозерский городской суд. Фигуранту грозит ответственность по части 2 статьи 263 УК РФ.