Машина жителя Липецка ушла под землю из-за прорыва трубы с кипятком

Оставивший машину во дворе житель Липецка на утро нашел свое транспортное средство в гигантской яме, возникшей из-за прорыва трубы с горячей водой. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Там подчеркнули, что на место прибыли сотрудники коммунальной компании «РИР Энерго», которые приступили к откачке кипятка.

Представители ресурсной организации заявили, что компенсируют ущерб владельцу провалившегося автомобиля по договору страхования ответственности перед третьими лицами.

В начале июля в Новосибирске в размытую прорывом трубы яму провалился прибывший для ремонта КамАЗ. Рабочие коммунальной службы не пострадали, но для эвакуации большегруза на место привлекли подъемный кран.