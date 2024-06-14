Машина задымилась и раздался взрыв. СК завел дело о покушении на офицера в Ростове-на-Дону

Дело о покушении на начштаба воинской части возбудили  в Ростове-на-Дону

Фото: РИА «Новости»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на жизнь заместителя командира воинской части Вадима Собеского в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В Ростовской области устанавливаются обстоятельства возгорания автомобиля, в котором находился начальник штаба — первый заместитель командира воинской части Вадим Собеский», — отметили в ведомстве.

На место ЧП прибыли следователи и криминалисты.

По информации сайта Lenta.ru, автомобиль, на котором передвигался военный, задымился. Офицер успел покинуть машину до того, как раздался взрыв. Мужчина не пострадал.

Следователи возбудили уголовное дело после атаки на журналистов НТВ в Горловке, в результате которой оператор Валерий Кожин скончался, а корреспондент Алексей Ивлиев лишился руки.

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