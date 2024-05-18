Машина всмятку. Массовая авария на Красноармейском шоссе попала на видео | 360°

Эксклюзив 18 мая 2024, 14:13 Машина всмятку. Массовая авария на Красноармейском шоссе попала на видео Источник 360.ru: Volkswagen, легковушка и грузовик попали в ДТП в Подмосковье

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ДТП с участием трех машин произошло 18 мая в Московской области на Красноармейском шоссе. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Дорогу не поделили Volkswagen, легковушка и грузовик. Причина аварии пока неизвестна. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

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На ролике видно, что одна из машин налетела на разделительный бордюр на трассе. У авто сильно повреждена задняя часть.

Ранее на Центральной кольцевой автомобильной дороге в Подмосковье в районе пересечения с Волоколамским шоссе манипулятор снес опору. Конструкция рухнула на легковушку, пострадал водитель.