Машина врезалась в преграду на Алтуфьевском шоссе, водитель сбежал

ДТП произошло на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы. Машина врезалась в препятствие, один человек пострадал, сообщил источник 360.ru.

Авария произошла в районе дома № 64. Внутри машины, помимо водителя, находились два пассажира. Автомобиль снес конструкцию около остановочного комплекса и врезался в дерево на газоне.

Водитель скрылся с места происшествия, один из пассажиров также покинул место аварии. Второго пассажира отправили в Боткинскую больницу.

Ранее пять человек погибли в ДТП в Белорецком районе Башкирии, которое произошло 24 июня. На 195-м километре автодороги Уфа — Инзер — Белорецк столкнулись автомобили Lada Largus и УАЗ «Патриот». Погибли водитель и четыре пассажира легковушки.