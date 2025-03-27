Машина влетела в толпу на тротуаре Екатеринбурга

Пять человек пострадали после наезда автомобиля на пешеходов в Екатеринбурге

Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в результате наезда автомобиля на людей в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава по Свердловской области.

Легковушка протаранила толпу в районе дома № 9 на Технической улице. На место происшествия прибыли четыре бригады скорой медицинской помощи.

По информации врачей, один из пострадавших детей находится в тяжелом состоянии, второй — в состоянии средней тяжести.

Трех взрослых госпитализировали. Медики оценили их состояние как средней тяжести. Всю необходимую медицинскую помощь пострадавшие получают в полном объеме, отметили в Минздраве.

Telegram-канал Ural Mash уточнил, что перед наездом автомобиль сначала задел другую машину, а потом по инерции вылетел на тротуар, по которому шли люди.

Ранее машина скорой помощи и легковушка столкнулись в Арзамасе.