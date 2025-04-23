Девушка-подросток погибла в ДТП в Красноярском крае

Ночью в Емельяновском районе Красноярского края случилось ДТП с участием двух подростков, один из которых скончался. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

«На втором километре автодороги „Обход города Красноярска“ в Емельяновском районе 17-летний водитель, управляя автомобилем Lada Priora, допустил наезд на дорожное бетонное ограждение», — заявили в ведомстве.

В результате столкновения машина слетела с дороги в кювет, 16-летняя пассажирка получила серьезные травмы, ее отправили в больницу, но девочка все равно скончалась. Водителя госпитализировали.

Правоохранители выяснили, что оба подростка не пристегнулись. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в Ленинградской области иномарка врезалась в автобус с детьми. В результате ДТП пострадали 11 школьников и водитель легковушки.