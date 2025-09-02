Машина влетела в автобус в Москве, пострадали пять человек

Автомобиль столкнулся с автобусом на пересечении Мичуринского проспекта и проезда Олимпийской Деревни. Для спасения пострадавших прилетел вертолет, сообщил 360.ru очевидец аварии.

На место прибыли экстренные службы.

«Стояла одна реанимация и пять обычных скорых», — рассказал собеседник 360.ru.

По данным РИА «Новости», в ДТП пострадали пять человек. В пресс-службе «Мосгортранса» отметили, что водитель автомобиля внезапно перестроился в полосу движения и влетел в рейсовый автобус, идущий по маршруту 793.

