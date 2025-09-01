Водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком на трассе М-5 «Урал»

Один человек стал жертвой ДТП в Пензенской области. Авария произошла в субботу, 30 августа, в 10:40 на 603-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в Мокшанском районе. Об этом ИА «Время Н» сообщили представители управления Госавтоинспекции России по региону.
По предварительным данным полицейских, участниками столкновения стали легковой автомобиль LADA Granta и грузовик Scania с полуприцепом. В результате удара легковушка загорелась.
Водитель отечественной машины, 26-летний мужчина, от тяжелых травм скончался на месте происшествия. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства и причины случившегося.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте