Водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком на трассе М-5 «Урал»

Один человек стал жертвой ДТП в Пензенской области. Авария произошла в субботу, 30 августа, в 10:40 на 603-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в Мокшанском районе. Об этом ИА «Время Н» сообщили представители управления Госавтоинспекции России по региону.

По предварительным данным полицейских, участниками столкновения стали легковой автомобиль LADA Granta и грузовик Scania с полуприцепом. В результате удара легковушка загорелась.

Водитель отечественной машины, 26-летний мужчина, от тяжелых травм скончался на месте происшествия. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства и причины случившегося.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте