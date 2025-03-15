Машина в центре Москвы сбила людей на автобусной остановке и перевернулась

В центре Москвы произошла крупная авария. Иномарка сбила людей на автобусной остановке и перевернулась. Пострадали по меньшей мере четыре пешехода, сообщил источник 360.ru.

Авария произошла около 20 часов на Кожевнической улице в Замоскворечье. BMW заехала на тротуар, сбила людей на автобусной остановке и перевернулась. Под колеса попали как минимум четыре человека.

К месту происшествия выдвинулись семь бригад скорой помощи и вертолет. Спустя время стало известно о семи пострадавших.

Очевидец рассказал 360.ru, что, кроме медиков, подъехали машины МЧС и ДПС. По его словам, первых пострадавших иномарка сбила на дороге.

«Водитель выскочил на пешеходный переход, сбил двух девушек, затем зацепил столб, сбил еще одну девушку, полетел дальше к перекрестку. На перекрестке перевернулся на крышу и там еще сбил человека, он тяжелый», — сказал он.

Этим же вечером в Южном Бутове столкнулись два легковых авто и автобус. Пострадали два человека.