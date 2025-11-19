Машина ушла в землю в Петербурге после прорыва трубы

В Петербурге прорвало трубу с горячей водой, машина провалилась в землю

Днем 19 ноября в Санкт-Петербурге произошел прорыв трубы, припаркованные автомобили оказались в кипятке, а некоторые начали проваливаться под землю. В распоряжении 360.ru появились кадры с места происшествия.

Улицу охватил густой туман из-за пара. Заднее колесо одной из машин ушло глубоко в грунт.

«Прорвало трубу, в этом году очень сильно. До того, в прошлом году, на этом месте машины дважды проваливались под землю, потом еще в прошлом году в кармане перед бизнес-центром тоже был прорыв», — рассказал о ситуации очевидец.

Местный житель признался, что еле успел переставить собственную машину от быстро приближающихся потоков воды.

«Пришлось прыгать в багажник, потому что разлив кипятка был довольно сильный уже», — добавил он.

На прошлой неделе фонтан высотой с многоэтажку забил в Новороссийске из-за коммунальной аварии.