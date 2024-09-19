Машина улетела в вырытую коммунальщиками яму в Липецке

ГИБДД: в Липецке машина снесла бетонный блок и улетела в коммунальную яму

В Липецке легковой автомобиль врезался в отбойник и улетел в вырытую коммунальщиками яму, в результате ДТП пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«В Липецке вечером в половине одиннадцатого на улице Катукова 50-летний мужчина за рулем „Лады Гранты“ совершил наезд на бетонное ограждение, и машина перевернулась», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Травмы получили водитель и его 25-летняя пассажирка. Им оказали медицинскую помощь на месте и отпустили.

Ранее в Ростовской области местная жительница устроила ДТП, в котором погиб ее пятилетний сын. В Следственном комитете заявили, что женщина управляла машиной марки Mitsubishi в состоянии алкогольного опьянения. Она не справилась с управлением, и иномарка перевернулась.