Пьяная жительница Ростовской области устроила ДТП, в котором погиб ее пятилетний сын

Суд вынес приговор жительнице Ростовской области, которая устроила смертельное ДТП. Об этом сообщил сайт RostovGazeta.ru со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Установлено, что весной 2024 года женщина в состоянии опьянения и без водительских прав села за руль машины Mitsubishi. В салоне также находились ее дети.

Водитель не справилась с управлением, из-за чего иномарка перевернулась. Пятилетний сын обвиняемой скончался от полученных травм. Ее 12-летней дочери потребовалась госпитализация. Злоумышленница получила четыре года колонии.

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Sina Schuldt/dpa

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