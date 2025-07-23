Машина улетела в пруд в Троицком округе Москвы

Жители Троицкого административного округа Москвы обнаружили автомобиль в местном пруду. О происшествии сообщил источник 360.ru.

Машина оказалась в водоеме в деревне Зверево в районе Московской улицы, 2А.

О происшествии также пишут жители в местных чатах. На опубликованных там кадрах видно, что машина по крышу ушла под воду. Пользователи переживают за водителя и возможных пассажиров.

«Там сейчас народ собрался, утром полиция была», — сообщил 360.ru очевидец.