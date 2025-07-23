Машина улетела в пруд в Троицком округе Москвы
Жители Троицкого административного округа Москвы обнаружили автомобиль в местном пруду. О происшествии сообщил источник 360.ru.
Машина оказалась в водоеме в деревне Зверево в районе Московской улицы, 2А.
О происшествии также пишут жители в местных чатах. На опубликованных там кадрах видно, что машина по крышу ушла под воду. Пользователи переживают за водителя и возможных пассажиров.
«Там сейчас народ собрался, утром полиция была», — сообщил 360.ru очевидец.
Подробности происшествия уточняются.
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