Легковушка перевернулась на северо-востоке Москвы после столкновения

Источник 360.ru сообщил о пострадавшем в аварии на северо-востоке Москвы

Автомобили Škoda и Haval не поделили проезжую часть на перекрестке дублера Дмитровского шоссе и Долгопрудненского шоссе на северо-востоке Москвы. Как сообщил источник 360.ru, причиной аварии стали неработающие светофоры.

По его словам, европейская легковушка не уступила своем китайскому собрату и ударила в дверь, от которого Haval перевернулся, а его водитель получил травмы.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с места аварии. На опубликованных кадрах видно, что пострадавшая иномарка легла на крышу, заблокировав часть и без того узкой дороги. На место прибыли сотрудники полиции для разбирательства в обстоятельствах аварии.

Сегодня же стало известно, что выехавшая из Красноярска в Кемерово команда блогерши Миланы Хаметовой попала в аварию.

По словам звезды социальных сетей, виновником ДТП стал выехавший на встречную полосу автомобиль под управлением пьяного водителя.

Хаматова объяснила, что основной удар приняла на себя машина танцоров и звукорежиссера. Сама она в момент столкновения ехала в другом автомобиле, который успел увернуться.