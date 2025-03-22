Машина слетела с 35-метрового обрыва в море в Крыму

В Ленинском районе Крыма автомобиль упал с обрыва в море с высоты девятиэтажного дома. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

В селе Заводское водитель легкового автомобиля потерял управление и съехал с дороги. В результате машина опрокинулась с обрыва высотой около 35 метров. Одна часть авто оказалась на береговой линии, а другая — в море. Пассажир смог выбраться самостоятельно, а водитель оказался зажатым в салоне.

«Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали мужчину и оказали ему первую помощь посредством наложения шины на травмированную ногу», — сообщили в МЧС.

Затем пострадавшего доставили на берег и передали врачам скорой медицинской помощи.