Девять человек пострадали при столкновении автобуса и легковушки в Марий Эл

Девять человек получили травмы при столкновении легкового автомобиля с автобусом в Марий Эл. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
ДТП произошло утром 22 марта, примерно в 06:00, на 40-м километре автодороги «Йошкар-Ола — Уржум» в Советском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу движения и врезался в автобус.
«В результате происшествия с серьезными травмами водитель иномарки доставлен в больницу, есть информация о восьми пострадавших пассажирах автобуса», — уточнили в Госавтоинспекции.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее три грузовика стали участниками ДТП в Кемеровской области. Массовая авария произошла на 51-м километре трассы Кемерово — Яшкино — Тайга. Пострадали два водителя.
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