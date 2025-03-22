Девять человек пострадали при столкновении автобуса и легковушки в Марий Эл

Госавтоинспекция Марий Эл
Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Девять человек получили травмы при столкновении легкового автомобиля с автобусом в Марий Эл. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

ДТП произошло утром 22 марта, примерно в 06:00, на 40-м километре автодороги «Йошкар-Ола — Уржум» в Советском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу движения и врезался в автобус.

«В результате происшествия с серьезными травмами водитель иномарки доставлен в больницу, есть информация о восьми пострадавших пассажирах автобуса», — уточнили в Госавтоинспекции.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Госавтоинспекция Марий Эл
Фото: Госавтоинспекция Марий Эл
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Госавтоинспекция Марий Эл
Фото: Госавтоинспекция Марий Эл
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Ранее три грузовика стали участниками ДТП в Кемеровской области. Массовая авария произошла на 51-м километре трассы Кемерово — Яшкино — Тайга. Пострадали два водителя.

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